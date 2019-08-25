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Лента LED, RGB, LED/м 60, SMD, 5060, 12В, W 12мм, IP20, PIN 2, Дл 5м
Лента LED, белый холодный, LED/м 60, SMD, 5060, 12В, W 12мм, IP20
Лента LED, белый холодный, LED/м 60, SMD, 3528, 12В, W 8мм, IP64
Лента LED, белый холодный, LED/м 60, SMD, 5060, 12В, W 12мм, IP20
Лента LED, белый теплый, LED/м 60, SMD, 5060, 12В, W 12мм, IP20
Лента LED, белый холодный, LED/м 60, SMD, 3528, 12В, W 8мм, IP20
Лента LED, белый нейтральный, LED/м 60, SMD, 5060, 12В, W 12мм
Лента LED, белый холодный, LED/м 112, SMD, 3030, 19, 6-20, 3В, IP20
Лента LED, белый теплый, LED/м 112, SMD, 3030, 19, 6-20, 3В, W 12мм
Лента LED, белый нейтральный, LED/м 112, SMD, 3030, 19, 6-20, 3В
Лента LED, белый нейтральный, LED/м 56, SMD, 3030, 19, 6-20, 3В
Лента LED, белый нейтральный, LED/м 56, SMD, 3030, 24В, W 10мм
Лента LED, белый теплый, LED/м 112, SMD, 3030, 24В, W 12мм, IP20
Лента LED, белый теплый, LED/м 56, SMD, 3030, 19, 6-20, 3В, W 10мм
Лента LED, белый холодный, LED/м 56, SMD, 3030, 19, 6-20, 3В, W 10мм
Лента LED, белый холодный, LED/м 56, SMD, 3030, 24В, W 10мм, IP20
Лента LED, белый теплый, LED/м 56, SMD, 3030, 24В, W 10мм, IP20
Лента LED; белый нейтральный; 2835; 12В; LED/м: 120; W: 10мм; 120°
Лента LED, SMD, PIN 2
Лента LED; 24В; LED/м: 112; 12мм; IP20; 27Вт/м
Светодиодная лента – это полупроводниковое осветительное устройство, которое представляет собой гибкую монтажную ленту с равномерно распределенными на ней SMD-светодиодами с одной стороны и самоклеящейся основой с другой. Практически все виды лент рассчитаны на использования в сетях с напряжением 5В, 12В, 24В и 220В.
В нашем интернет-магазине вы можете купить светодиодные ленты по низким ценам оптом и в розницу от ведущих мировых производителей, таких как: TRON, Optoflash, Lucky Light, Leddex и др. В каталоге представлены ленты различных оттенков (от монохромных белых тонов до ярких цветных в палитре RGB) и конфигураций (с плотностью светодиодов от 30 до 300 шт на 1 м длины). Изделия идеально подходят для монтажа на кухню под шкафы, на потолок и для украшения автомобиля.
Группа компаний «Айтекс» занимается торговлей электронными компонентами с 2000 года. Центральный склад расположен в городе Москва, доставка осуществляется по России и странам ЕАЭС. Мы принимаем заказы, как от физических, так и от юридических лиц без суммы минимального платежа. Для оптовых покупателей предоставляются выгодные скидки.
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