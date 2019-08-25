Светодиодная лента – это полупроводниковое осветительное устройство, которое представляет собой гибкую монтажную ленту с равномерно распределенными на ней SMD-светодиодами с одной стороны и самоклеящейся основой с другой. Практически все виды лент рассчитаны на использования в сетях с напряжением 5В, 12В, 24В и 220В.

В нашем интернет-магазине вы можете купить светодиодные ленты по низким ценам оптом и в розницу от ведущих мировых производителей, таких как: TRON, Optoflash, Lucky Light, Leddex и др. В каталоге представлены ленты различных оттенков (от монохромных белых тонов до ярких цветных в палитре RGB) и конфигураций (с плотностью светодиодов от 30 до 300 шт на 1 м длины). Изделия идеально подходят для монтажа на кухню под шкафы, на потолок и для украшения автомобиля.

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