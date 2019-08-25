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Светодиодные ленты

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Есть на складе в Москве


Светодиод 00200169
Производитель: TRON
Код товара: 00200169

Лента LED, RGB, LED/м 60, SMD, 5060, 12В, W 12мм, IP20, PIN 2, Дл 5м

На складе в Москве: 0 м
Допоставка 30 м 1 неделя ?
картинка 00200169 интернет-магазин DIP8.RU
  907.73 руб.
от 1 м
907.73 руб.
от 5 м
815.55 руб.
м
Светодиод 00201672
Производитель: TRON
Код товара: 00201672

Лента LED, белый холодный, LED/м 60, SMD, 5060, 12В, W 12мм, IP20

На складе в Москве: 0 м
Допоставка 2591 м 6 недель ?
картинка 00201672 интернет-магазин DIP8.RU
  638.14 руб.
от 1 м
638.14 руб.
м
Светодиод 00202036
Производитель: TRON
Код товара: 00202036

Лента LED, белый холодный, LED/м 60, SMD, 3528, 12В, W 8мм, IP64

На складе в Москве: 0 м
Допоставка 20 м 1 неделя ?
картинка 00202036 интернет-магазин DIP8.RU
  641.43 руб.
от 1 м
641.43 руб.
м
Светодиод 00202043
Производитель: TRON
Код товара: 00202043

Лента LED, белый холодный, LED/м 60, SMD, 5060, 12В, W 12мм, IP20

На складе в Москве: 0 м
Допоставка 42 м 1 неделя ?
картинка 00202043 интернет-магазин DIP8.RU
  1 060.61 руб.
от 1 м
1 060.61 руб.
от 10 м
953.68 руб.
м
Светодиод 00202044
Производитель: TRON
Код товара: 00202044

Лента LED, белый теплый, LED/м 60, SMD, 5060, 12В, W 12мм, IP20

На складе в Москве: 0 м
Допоставка 1531 м 6 недель ?
картинка 00202044 интернет-магазин DIP8.RU
  1 077.05 руб.
от 1 м
1 077.05 руб.
от 3 м
1 037.17 руб.
от 10 м
1 021.08 руб.
от 50 м
932.66 руб.
м
Светодиод 00202061
Производитель: TRON
Код товара: 00202061

Лента LED, белый холодный, LED/м 60, SMD, 3528, 12В, W 8мм, IP20

На складе в Москве: 0 м
Допоставка 39 м 1 неделя ?
картинка 00202061 интернет-магазин DIP8.RU
  2 880.34 руб.
от 1 м
2 880.34 руб.
м
Светодиод 00202320
Производитель: TRON
Код товара: 00202320

Лента LED, белый нейтральный, LED/м 60, SMD, 5060, 12В, W 12мм

На складе в Москве: 0 м
Допоставка 9 м 1 неделя ?
картинка 00202320 интернет-магазин DIP8.RU
  1 077.05 руб.
от 1 м
1 077.05 руб.
от 3 м
1 037.17 руб.
от 10 м
1 021.08 руб.
от 50 м
932.66 руб.
м
Светодиод 00212590
Производитель: TRON
Код товара: 00212590

Лента LED, белый холодный, LED/м 112, SMD, 3030, 19, 6-20, 3В, IP20

На складе в Москве: 0 м
Допоставка 20 м 1 неделя ?
картинка 00212590 интернет-магазин DIP8.RU
  1 660.61 руб.
от 1 м
1 660.61 руб.
от 10 м
1 624.47 руб.
от 50 м
1 506.18 руб.
м
Светодиод 00212591
Производитель: TRON
Код товара: 00212591

Лента LED, белый теплый, LED/м 112, SMD, 3030, 19, 6-20, 3В, W 12мм

На складе в Москве: 0 м
Допоставка 47 м 1 неделя ?
картинка 00212591 интернет-магазин DIP8.RU
  1 660.61 руб.
от 1 м
1 660.61 руб.
от 10 м
1 495.67 руб.
м
Светодиод 00212592
Производитель: TRON
Код товара: 00212592

Лента LED, белый нейтральный, LED/м 112, SMD, 3030, 19, 6-20, 3В

На складе в Москве: 0 м
Допоставка 15 м 1 неделя ?
картинка 00212592 интернет-магазин DIP8.RU
  1 660.61 руб.
от 1 м
1 660.61 руб.
от 10 м
1 498.68 руб.
м
Светодиод 00213036
Производитель: TRON
Код товара: 00213036

Лента LED, белый нейтральный, LED/м 56, SMD, 3030, 19, 6-20, 3В

На складе в Москве: 0 м
Допоставка 4 м 1 неделя ?
картинка 00213036 интернет-магазин DIP8.RU
  1 001.43 руб.
от 1 м
1 001.43 руб.
от 10 м
902.63 руб.
м
Светодиод 00213037
Производитель: TRON
Код товара: 00213037

Лента LED, белый нейтральный, LED/м 56, SMD, 3030, 24В, W 10мм

На складе в Москве: 0 м
Допоставка 30 м 1 неделя ?
картинка 00213037 интернет-магазин DIP8.RU
  1 035.95 руб.
от 1 м
1 035.95 руб.
от 3 м
944.67 руб.
м
Светодиод 00213730
Производитель: TRON
Код товара: 00213730

Лента LED, белый теплый, LED/м 112, SMD, 3030, 24В, W 12мм, IP20

На складе в Москве: 0 м
Допоставка 3 м 1 неделя ?
картинка 00213730 интернет-магазин DIP8.RU
  1 778.97 руб.
от 1 м
1 778.97 руб.
от 2 м
1 753.32 руб.
от 10 м
1 585.76 руб.
м
Светодиод 00213731
Производитель: TRON
Код товара: 00213731

Лента LED, белый теплый, LED/м 56, SMD, 3030, 19, 6-20, 3В, W 10мм

На складе в Москве: 0 м
Допоставка 13 м 1 неделя ?
картинка 00213731 интернет-магазин DIP8.RU
  1 001.43 руб.
от 1 м
1 001.43 руб.
от 10 м
902.63 руб.
м
Светодиод 00213733
Производитель: TRON
Код товара: 00213733

Лента LED, белый холодный, LED/м 56, SMD, 3030, 19, 6-20, 3В, W 10мм

На складе в Москве: 0 м
Допоставка 14 м 1 неделя ?
картинка 00213733 интернет-магазин DIP8.RU
  1 001.43 руб.
от 1 м
1 001.43 руб.
от 10 м
902.63 руб.
м
Светодиод 00213734
Производитель: TRON
Код товара: 00213734

Лента LED, белый холодный, LED/м 56, SMD, 3030, 24В, W 10мм, IP20

На складе в Москве: 0 м
Допоставка 1647 м 6 недель ?
картинка 00213734 интернет-магазин DIP8.RU
  1 001.43 руб.
от 1 м
1 001.43 руб.
от 10 м
910.14 руб.
м
Светодиод 00213736
Производитель: TRON
Код товара: 00213736

Лента LED, белый теплый, LED/м 56, SMD, 3030, 24В, W 10мм, IP20

На складе в Москве: 0 м
Допоставка 3 м 1 неделя ?
картинка 00213736 интернет-магазин DIP8.RU
  1 037.60 руб.
от 1 м
1 037.60 руб.
от 3 м
946.17 руб.
м
Светодиод 00215247
Производитель: TRON
Код товара: 00215247

Лента LED; белый нейтральный; 2835; 12В; LED/м: 120; W: 10мм; 120°

На складе в Москве: 0 м
Допоставка 3195 м 6 недель ?
картинка 00215247 интернет-магазин DIP8.RU
  647.68 руб.
от 1 м
647.68 руб.
м
Светодиод 00215258
Производитель: TRON
Код товара: 00215258

Лента LED, SMD, PIN 2

На складе в Москве: 0 м
Допоставка 2500 м 6 недель ?
картинка 00215258 интернет-магазин DIP8.RU
  826.45 руб.
от 1 м
826.45 руб.
м
Светодиод 00219015
Производитель: TRON
Код товара: 00219015

Лента LED; 24В; LED/м: 112; 12мм; IP20; 27Вт/м

На складе в Москве: 0 м
Допоставка 19 м 1 неделя ?
картинка 00219015 интернет-магазин DIP8.RU
  2 188.78 руб.
от 1 м
2 188.78 руб.
м
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Светодиодная лента – это полупроводниковое осветительное устройство, которое представляет собой гибкую монтажную ленту с равномерно распределенными на ней SMD-светодиодами с одной стороны и самоклеящейся основой с другой. Практически все виды лент рассчитаны на использования в сетях с напряжением 5В, 12В, 24В и 220В.

В нашем интернет-магазине вы можете купить светодиодные ленты по низким ценам оптом и в розницу от ведущих мировых производителей, таких как: TRON, Optoflash, Lucky Light, Leddex и др. В каталоге представлены ленты различных оттенков (от монохромных белых тонов до ярких цветных в палитре RGB) и конфигураций (с плотностью светодиодов от 30 до 300 шт на 1 м длины). Изделия идеально подходят для монтажа на кухню под шкафы, на потолок и для украшения автомобиля.

Группа компаний «Айтекс» занимается торговлей электронными компонентами с 2000 года. Центральный склад расположен в городе Москва, доставка осуществляется по России и странам ЕАЭС. Мы принимаем заказы, как от физических, так и от юридических лиц без суммы минимального платежа. Для оптовых покупателей предоставляются выгодные скидки.


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Вы положили в корзину товар, которого в данный момент нет в наличии на складе сайта DIP8.ru в Москве. Точный срок его поставки необходимо уточнять дополнительно: он может быть как небольшим (от одной недели), так и значительным (до нескольких месяцев). Вы можете оформить заказ, но не оплачивать его, пока мы не свяжемся с Вами для подтверждения заказа и не уточним срок поставки товара в Вашем заказе.